Сколько астанчан получили травмы из-за гололеда

В Управлении здравоохранения Астаны рассказали, сколько горожан обратились в травмпункты в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Информация по обращениям в травматологические пункты в связи с погодными условиями на 20:00 5 декабря 2023 года: всего обращений — 362, из которых 59 — дети; из них травмы уличные — 298 (17 детей). Госпитализировано 29 человек (0 детей), — сообщили в ведомстве.

Управление здравоохранения города рекомендует жителям столицы быть максимально внимательными, носить удобную обувь на плоской подошве, чтобы избежать несчастных случаев. В случае травмы немедленно обратиться в пункты оказания медицинской помощи. Кроме того, не следует выходить из дома без крайней необходимости, особенно детям и жителям пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что из-за сильного гололеда в Астане за день произошло 112 дорожно-транспортных происшествий.