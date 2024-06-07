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    17:39, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько абитуриентов не прошли ЕНТ в Казахстане

    Сколько абитуриентов не прошли ЕНТ в Казахстане
    Фото: Миннауки РК

    В Министерстве науки и высшего образования РК рассказали о промежуточных результатах Единого национального тестирования (ЕНТ), передает агентство Kazinform.

    114 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% — на русском, 110 человек — на английском языке.

    Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл — 138 баллов, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

    — После завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает, по каким темам он допустил ошибки. По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет «Грамотность чтения», в среднем, освоение составляет 75%. Хуже справились ребята, сдающие «Физику» — только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалось «Механические волны». Таким образом, результаты ЕНТ доступны не только в цифрах, но и в подробном анализе по темам, — говорится в сообщении ведомства.

    За три недели в ЕНТ приняли участие 387 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

    На сегодняшний день выявлено 207 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 152 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено.

    В министерстве отметили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

    Теги:
    ЕНТ Абитуриенты Вузы Казахстан Миннауки и высшего образования РК школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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