+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 16 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько золота производится в Акмолинской области

28 Октября 2019 18:05
Поделиться:
Сколько золота производится в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области рассказал о крупных проектах, реализуемых в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Очередных золотодобытчиков задержали в Жамбылской области
Производство золота в Казахстане в январе-июле увеличилось на 3,3%

«Одним из крупных проектов является строительство горно-металлургического комплекса мощностью 6 тонн золота в год (ТОО «RG Processing», стоимость 105 млрд тенге). Ввод объекта позволит региону укрепить лидирующие позиции в цветной металлургии. Сегодня область производит до 30 тонн золота в год, или треть республиканского объема», - сообщил Ермек Маржикпаев.

Глава области добавил, что в сфере альтернативной энергетики реализуются 4 проекта по строительству солнечной и ветровых электростанций суммарной мощностью 280 МВт.

С иностранным участием в различных секторах экономики реализуются 11 проектов с общей суммой инвестиций 190 млрд тенге.

«Это совместные проекты с Россией, Китаем, США, Саудовской Аравией, другими странами. За 9 месяцев текущего объем внешних инвестиций составил 16,3 млрд тенге, с ростом 158% к периоду 2018 года», - резюмировал Ермек Маржикпаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Промышленность, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив