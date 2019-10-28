Сколько золота производится в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области рассказал о крупных проектах, реализуемых в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из крупных проектов является строительство горно-металлургического комплекса мощностью 6 тонн золота в год (ТОО «RG Processing», стоимость 105 млрд тенге). Ввод объекта позволит региону укрепить лидирующие позиции в цветной металлургии. Сегодня область производит до 30 тонн золота в год, или треть республиканского объема», - сообщил Ермек Маржикпаев.

Глава области добавил, что в сфере альтернативной энергетики реализуются 4 проекта по строительству солнечной и ветровых электростанций суммарной мощностью 280 МВт.

С иностранным участием в различных секторах экономики реализуются 11 проектов с общей суммой инвестиций 190 млрд тенге.

«Это совместные проекты с Россией, Китаем, США, Саудовской Аравией, другими странами. За 9 месяцев текущего объем внешних инвестиций составил 16,3 млрд тенге, с ростом 158% к периоду 2018 года», - резюмировал Ермек Маржикпаев.