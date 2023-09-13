РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:12, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько жители СКО заработали на сообщениях о коррупции

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за сообщения о фактах коррупции поощрили четырех человек на общую сумму более 800 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, деньги можно получить только после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении виновного лица либо постановления суда о наложении административного взыскания.

    В ведомстве напомнили, что утверждены новые Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

    Если сумма взятки или ущерб не превышают 1 000 МРП (около 3,5 млн тенге) вознаграждение по административным делам о коррупционных правонарушениях составит 30 МРП (103 500 тенге), по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге), средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге), о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге) и особо тяжких – 100 МРП (345 000 тенге).

    Когда сумма взятки или ущерба выше 1 000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или ущерба, но не более 4 000 МРП (13,8 млн тенге).

    Североказахстанцы могут сообщить о фактах коррупции в call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424 (звонок по республике бесплатный) либо обратиться в территориальный департамент по адресу: город Петропавловск, улица Интернациональная, 60.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Коррупция
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!