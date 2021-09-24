Сколько жителей Атырауской области привились от коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за сутки в регионе заболели COVID-19 69 человек. Д вое больных скончались , 265 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

На дому лечатся 1 242 человека, 358 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах.

В области продолжается массовая вакцинация населения. Первым компонентом вакцин от COVID-19 привито 220 113 человек. Вторым компонентом привито 176 424 человека.

Как ранее сообщалось, 33 пациента с COVID-19 в Атырауской области находятся в тяжелом состоянии .















