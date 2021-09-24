23:42, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
Сколько жителей Атырауской области привились от коронавируса
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за сутки в регионе заболели COVID-19 69 человек. Д вое больных скончались , 265 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
На дому лечатся 1 242 человека, 358 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах.
В области продолжается массовая вакцинация населения. Первым компонентом вакцин от COVID-19 привито 220 113 человек. Вторым компонентом привито 176 424 человека.
Как ранее сообщалось, 33 пациента с COVID-19 в Атырауской области находятся в тяжелом состоянии .