Сколько жилых домов требуют капитального ремонта в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 18 тыс. многоквартирных жилых домов требуют капитального ремонта. Об этом сообщил мажилисмен Сапар Ахметов в ходе встречи с избирателями в АО «Астана-Теплотранзит», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране порядка 78 тыс. жилых домов, из них 18 тыс. требуют капитального ремонта, то есть 22,4%. Это очень большой уровень, и нам его нужно уменьшать. Для этого нужно вкладывать средства. Для решения вопроса мы подключаем наш «Жилстройсбербанк», чтобы там люди могли открыть счета жилых домов для накоплений на капитальный ремонт», - сказал Сапар Ахметов.

Депутат добавил, что дополнительно по накоплениям в банке будут начислять проценты (дивиденды).

«Также банк сможет вкладывать дополнительные средства в капиталный ремонт жилых домов. Опять таки жители будут решать, куда и на какие работы эти средства будут направлены. В течение полутора лет мы занимались этим законопроектом. Мы привлекли для его обсуждения много специалистов. В рабочих группах приняло участие 140 членов, в числе которых были и представители Правительства и местных исполнительных органов, ассоциаций КСК, лифтовиков и других общественнных организаций», - добавил Сапар Ахметов.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с избирателями в Нур-Султане.



