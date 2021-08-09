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Сколько жилья продали в Казахстане в июле
9 Августа 2021 07:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46255 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 14,4%. Об этом передает МИА «Казинформ».
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