+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько жилья продали в Казахстане в июле

9 Августа 2021 07:43
Поделиться:
Сколько жилья продали в Казахстане в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46255 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 14,4%. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как строится социальное жилье в Нур-Султане, рассказал Алтай Кульгинов
Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Алматы КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, к оличество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось в 2,2 раза.



Подписывайтесь на наш канал:

#Жилье   #Экономика   #Статистика  
Поделиться:
Новости по теме
Как строится социальное жилье в Нур-Султане, рассказал Алтай Кульгинов
Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Алматы
КТЖ за 7 месяцев перевез 52,1 млн тонн экспортных грузов
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
3 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
4 «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
5 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
6 Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
Читайте также
Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Алматы
«Космические» цены на сено возмущают жителей СКО
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив