Сколько жилья построят в Казахстане до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов поделился планами по строительству жилья до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году мы должны обеспечить строительство 17 млн кв. м жилья или 163 тыс. жилищ. По предварительным данным, по состоянию на 26 декабря введено в эксплуатацию более 16 млн кв. м жилья. Увеличение темпов жилищного строительства в сравнении с прошлым годом отмечается в 12 регионах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Ранее министр доложил об объемах строительных работ. По его словам, доля строительной отрасли в ВВП страны по итогам 2020 года занимает 6,1%, а по прогнозным данным по итогам 2021 года ожидается 6,25%.

«По итогам 11 месяцев текущего года объемы строительных работ выполнены на 4,6 трлн тенге, что выше на 6,2% уровня 2020 года», - отметил министр.