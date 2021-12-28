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    Сколько жилья построят в Казахстане до конца года

    28 Декабря 2021, 09:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов поделился планами по строительству жилья до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году мы должны обеспечить строительство 17 млн кв. м жилья или 163 тыс. жилищ. По предварительным данным, по состоянию на 26 декабря введено в эксплуатацию более 16 млн кв. м жилья. Увеличение темпов жилищного строительства в сравнении с прошлым годом отмечается в 12 регионах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Ранее министр доложил об объемах строительных работ. По его словам, доля строительной отрасли в ВВП страны по итогам 2020 года занимает 6,1%, а по прогнозным данным по итогам 2021 года ожидается 6,25%.

    «По итогам 11 месяцев текущего года объемы строительных работ выполнены на 4,6 трлн тенге, что выше на 6,2% уровня 2020 года», - отметил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Жилье
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