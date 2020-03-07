Сколько женщин в Казахстане работают в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК подсчитали, сколько женщин работают в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства образования, предоставленным в Telegram-канале ведомства , на сегодня в дошкольном образовании работает 94 201 представительница прекрасной половины.

В школах же количество трудящихся женщин-педагогов составляет 280 955 человек. Кроме того, по информации ведомства, в техническом и профессиональном образовании страны работают 27 850 женщин. А вот доля женщин, трудящихся в высших учебных заведениях, показывает наименьший показатель по сравнению с другими сферами. Так, в вузах на сегодня работают 24 611 женщин-педагогов.

Напомним, 8 марта в Казахстане отмечают Международный женский день.