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Сколько женщин в Казахстане работают в сфере образования

7 Марта 2020 15:44
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Сколько женщин в Казахстане работают в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК подсчитали, сколько женщин работают в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства образования, предоставленным в Telegram-канале ведомства , на сегодня в дошкольном образовании работает 94 201 представительница прекрасной половины.

В школах же количество трудящихся женщин-педагогов составляет 280 955 человек. Кроме того, по информации ведомства, в техническом и профессиональном образовании страны работают 27 850 женщин. А вот доля женщин, трудящихся в высших учебных заведениях, показывает наименьший показатель по сравнению с другими сферами. Так, в вузах на сегодня работают 24 611 женщин-педагогов.

Напомним, 8 марта в Казахстане отмечают Международный женский день.


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Ключевые слова: Нур-Султан, МОН,
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Акбота Кузекбай

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