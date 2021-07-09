Сколько женщин служит в Вооруженных силах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О службе женщин в Вооруженных силах РК рассказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По официальным данным, в Вооруженных силах проходят службу более 7 тысяч военнослужащих - женщин. Их них 913 - офицеры, в том числе 20 человек - достигшие воинского звания полковника», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

Он заверил, что военнослужащие-женщины проходят службу практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил.

«Есть такие сферы, где не присуще повседневно видеть женщин при выполнении каких-то особых служебных обязанностей. Есть у нас женщины - летчики, снайперы, в спецназе, различных других специальностях, которые выполняют свои обязанности для нашей Родины. Конечно, таких женщин очень много. Но в основном военнослужащие – женщины задействованы в сфере обслуживания - это медицина, финансовое обеспечение и другие области, которые оказывают вспомогательную роль», - заключил замминистра.