Сколько женщин работает в судейском корпусе Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько женщин работает в судейском корпусе Казахстана, рассказала в ходе онлайн брифинга член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня, если взять статистику по гендерной составляющей среди судейского сообщества, 51% судей в Казахстане являются представительницами прекрасного пола», - сказала Балгуль Раисова
При этом спикер подчеркнула, что при отборе комиссия руководствуется, в первую очередь, не гендерными различиями, а профессиональными навыками.
Ранее она сообщила, что в Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей. В частности, подведены итоги конкурса на 2 должности судей Верховного суда, 1 председателя районного суда, 1 судью областного суда, 40 судей районных судов. Всего в конкурсе участвовали 342 человека.
Наибольшая конкуренция на должности судей районных судов наблюдается в городах Нур-Султан и Алматы.
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