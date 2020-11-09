Сколько женщин работает в судейском корпусе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько женщин работает в судейском корпусе Казахстана, рассказала в ходе онлайн брифинга член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, если взять статистику по гендерной составляющей среди судейского сообщества, 51% судей в Казахстане являются представительницами прекрасного пола», - сказала Балгуль Раисова

При этом спикер подчеркнула, что при отборе комиссия руководствуется, в первую очередь, не гендерными различиями, а профессиональными навыками.

Ранее она сообщила, что в Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей. В частности, подведены итоги конкурса на 2 должности судей Верховного суда, 1 председателя районного суда, 1 судью областного суда, 40 судей районных судов. Всего в конкурсе участвовали 342 человека.

Наибольшая конкуренция на должности судей районных судов наблюдается в городах Нур-Султан и Алматы.



