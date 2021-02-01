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    14:11, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько женщин представляют топ-менеджмент казахстанских компаний

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу года в стране было зарегистрировано 330,3 тыс. действующих компаний — на 7,2% больше, чем годом ранее. Из них женщины руководят 99 тыс. компаний — на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Доля действующих компаний, руководителями которых являются женщины, третий год подряд составляет 30%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Самая высокая доля женщин-руководителей представлена в средних компаниях: здесь, увеличиваясь из года в год, показатель составил уже 35,7%.

    Среди малых компаний доля управляемых женщинами незначительно сократилась — с 30% до 29,9%. При этом в крупных компаниях за последний год доля предприятий под руководством женщин сократилась с 18,8% до всего 18%.

    Согласно докладу Global Gender Gap Report 2020 Всемирного экономического форума, где измеряется степень существующего разрыва по гендерному признаку, Казахстан занимает в мировом рейтинге по этому показателю 72-е место из 153.

    Среди стран ЕАЭС ситуация лучше только в Беларуси: 29-е место в рейтинге. Россия на 81-м месте, Кыргызстан — на 93-м, а Армения — на 98-м.

    Лидируют в рейтинге скандинавские страны — Исландия, Норвегия и Финляндия. Наибольший гендерный разрыв и уровень неравноправия отмечается в Сирии, Пакистане, Ираке и Йемене.

    Индекс гендерного разрыва в мире определятся по четырём основным показателям: экономическое участие и карьерные возможности, образование, здоровье и политические права.

    По экономическому участию и карьерным возможностям женщин Казахстан занимает 37-е место в мире из 153, при этом среди стран ЕАЭС Беларусь занимает 5-е место в мире, а Россия — 32-е. Ниже Казахстана расположились Армения (78-е место) и Кыргызстан (88-е место).

    Лидируют такие страны, как Бенин, Исландия и Лаос, а наихудшие страны в плане карьерных возможностей для женщин — Пакистан, Йемен, Сирия и Ирак.


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