Сколько женщин представляют топ-менеджмент казахстанских компаний
Самая высокая доля женщин-руководителей представлена в средних компаниях: здесь, увеличиваясь из года в год, показатель составил уже 35,7%.
Среди малых компаний доля управляемых женщинами незначительно сократилась — с 30% до 29,9%. При этом в крупных компаниях за последний год доля предприятий под руководством женщин сократилась с 18,8% до всего 18%.
Согласно докладу Global Gender Gap Report 2020 Всемирного экономического форума, где измеряется степень существующего разрыва по гендерному признаку, Казахстан занимает в мировом рейтинге по этому показателю 72-е место из 153.
Среди стран ЕАЭС ситуация лучше только в Беларуси: 29-е место в рейтинге. Россия на 81-м месте, Кыргызстан — на 93-м, а Армения — на 98-м.
Лидируют в рейтинге скандинавские страны — Исландия, Норвегия и Финляндия. Наибольший гендерный разрыв и уровень неравноправия отмечается в Сирии, Пакистане, Ираке и Йемене.
Индекс гендерного разрыва в мире определятся по четырём основным показателям: экономическое участие и карьерные возможности, образование, здоровье и политические права.
По экономическому участию и карьерным возможностям женщин Казахстан занимает 37-е место в мире из 153, при этом среди стран ЕАЭС Беларусь занимает 5-е место в мире, а Россия — 32-е. Ниже Казахстана расположились Армения (78-е место) и Кыргызстан (88-е место).
Лидируют такие страны, как Бенин, Исландия и Лаос, а наихудшие страны в плане карьерных возможностей для женщин — Пакистан, Йемен, Сирия и Ирак.