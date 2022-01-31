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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

31 Января 2022 09:28
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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

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По данным МВК, на 30 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: п одростки – 512 089, беременные женщины – 25 705, к ормящие женщины – 80 383.

II-й дозой: п одростки – 267 523, б еременные женщины – 15 837, к ормящие женщины – 45 265.





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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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