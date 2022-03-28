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    21:33, 27 Март 2022 | GMT +6

    Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7 638 беременных и кормящих женщин, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 7 638 человек. Из них 377 – беременные женщины, 3 149 – кормящие матери, 4 101 – подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

    «Женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, до минимума сократилось число больных COVID-19 в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана
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