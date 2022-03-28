Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7 638 беременных и кормящих женщин, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 7 638 человек. Из них 377 – беременные женщины, 3 149 – кормящие матери, 4 101 – подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, до минимума сократилось число больных COVID-19 в Атырауской области.



