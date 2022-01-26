Новости
Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer рассказали в Атырау
26 Января 2022 19:53
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается вакцинация подростков, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПредварительные слушания по делу Елжана Биртанова: экс-министр вину не признает Более тысячи детей прошли лечение в реабилитационном центре в Талдыкоргане Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса – советы врача
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на утро 26 января, вакциной Pfizer привито 4 625 человек. Это 234 беременные женщины; 2 126 кормящих матерей; 2 265 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Всего в регионе вакцинации от COVID-19 подлежат 63 619 женщин и подростков. Из этого числа: 6 095 беременных; 12 395 кормящих матерей; 45 165 подростков.
Как ранее сообщалось, три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни
- Блокпосты убирают в Талдыкоргане
- Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса – советы врача
- Ряд чиновников наказали на заседании Совета по этике в Атырау
- Граната взорвалась в руках у рабочего, разбиравшего завалы здания полиции в Таразе
- Еще одного мародера задержали в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047