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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer рассказали в Атырау

26 Января 2022 19:53
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Сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается вакцинация подростков, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на утро 26 января, вакциной Pfizer привито 4 625 человек. Это 234 беременные женщины; 2 126 кормящих матерей; 2 265 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего в регионе вакцинации от COVID-19 подлежат 63 619 женщин и подростков. Из этого числа: 6 095 беременных; 12 395 кормящих матерей; 45 165 подростков.

Как ранее сообщалось, три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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