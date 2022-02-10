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Сколько женщин и подростков привились в Атырау вакциной «Pfizer»
10 Февраля 2022 06:48
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сколько подростков, беременных и кормящих женщин привились от коронавирусной инфекции вакциной «Pfizer», рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной «Pfizer» в регионе привито 5 912 человек. Среди них: 282 - беременные женщины, 2504 - кормящие матери, 3126 - подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Как уточнили в управлении здравоохранения Атырауской области, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законного представителя.
Ранее сообщалось, что в стационаре на Тенгизе остался один пациент с СOVID-19.
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