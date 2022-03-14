Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7414 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 7414 человек. Из них 362 - беременные женщины, 3052- кормящие матери, 3992 - подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним. Атырауская область по темпам распространения коронавирусной инфекции находится в «зелёной» зоне.