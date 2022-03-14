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    04:12, 14 Март 2022 | GMT +6

    Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 7414 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 7414 человек. Из них 362 - беременные женщины, 3052- кормящие матери, 3992 - подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

    «Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Напомним. Атырауская область по темпам распространения коронавирусной инфекции находится в «зелёной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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