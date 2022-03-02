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Сколько женщин и подростков привились Pfizer в Атырау
2 Марта 2022 20:40
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привились 7126 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привиты 7126 человек. Из них 338 - беременные женщины, 2926 - кормящие матери, 3862- подростки в возрасте от 12 до 18 лет.
«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Как ранее сообщалось, больных COVID-19 не осталось в районных инфекционных стационарах в Атырауской области.
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