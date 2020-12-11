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Сколько женщин и молодежи претендует на место в маслихатах

Автор:  
Серик Сабеков
11 Декабря 2020, 16:42
Сколько женщин и молодежи претендует на место в маслихатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько женщин и молодежи выдвинуто политическими партиями в качестве кандидатов в депутаты маслихатов, сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвинуто 3721, или 44,6% – женщины и лица моложе 29 лет», - уточнил Ерлан Дауылбаев на заседании ЦИК.

Член Центральной избирательной комиссии также добавил, что всего зарегистрированы 832 партийных списка, в том числе: НДПП «Ауыл» - 158; партия «Nur Otan» - 216; партия «ADAL» - 215; ДПК «Ак жол» - 174; Народная партия Казахстана – 69.

Ранее он сообщил , сколько всего кандидатов в депутаты маслихата выдвинуто политическими партиями.


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