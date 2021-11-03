Сколько жамбылцев прошли полный курс вакцинации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В «зеленой» зоне сейчас находится жамбылский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и темпы вакцинации в регионе.

По данным областного управления здравоохранения, в Жамбылской области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения Хамита Мырзакасымова, на сегодняшний день первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 542 453 человека.

«Полный курс вакцинации прошли 437 816 жителей. Низкие показатели по вакцинации отмечаются в городе Таразе, Шуском, Таласском районах», - сказал Хамит Мырзакасымов.

Также он сообщил, что планируется поставка 23 400 доз вакцины Pfizer. Вакцинации подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации – после окончания послеродового периода (через 42 дня).

«В нашей области вакциной Pfizer планируется вакцинировать 139 230 человек. На начальном этапе прививки будут делать подросткам в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет»,- сказал Хамит Мырзакасымов.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отчитал акимов районов и областного центра за низкие показатели по вакцинации против коронавируса и гриппа.

«Перед тем, как вакцина Pfizer будет доставлена в прививочные пункты, необходимо провести информационно-разъяснительную работу, рассказывать родителям о пользе прививок детям. Главная цель - охрана и укрепление здоровья населения. Важно усилить работу мобильных групп. Все свадьбы, мероприятия должны проходить с соблюдением санитарных норм», - сказал Бердибек Сапарбаев и дал конкретные поручения своим заместителям и руководителям управлений.

По данным на 2 ноября, в Жамбылской области с начала пандемии зарегистрировано 20 959 больных COVID-19 (ПЦР+). Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе - 12 028 и в приграничном Кордайском районе – 1 932. За минувшую неделю в Таразе зафиксировано 68 заболевших. Значительное число заболевших - в Шуском (1 595) и в прилегающих к областному центру Байзакском (1 377) и Жамбылском (927) районах, отметили в ведомстве.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил продолжить проведение прививочной кампании против коронавируса, а также держать на особом контроле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

Эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области находится на постоянном контроле руководства области. Санитарно-эпидемиологическая ситуация поддерживается в стабильном состоянии, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.