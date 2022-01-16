Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 жалоб на действия сотрудников полиции поступило на телефон доверия Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в оперативном штабе ведомства, в соответствии с поручением министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, подразделениями собственной безопасности органов внутренних дел обеспечено оперативное реагирование на обращения граждан, в особенности на неправомерные действия сотрудников полиции. За минувшие сутки на телефоны доверия поступило 57 обращений граждан, из которых 40 консультативно-справочного характера (вопросы миграции, документирования населения, регистрация и перерегистрация транспортных средств, начисления штрафов, страховки, социальных вопросов, по вопросам ДТП, функционирование платных дорог, ЦОНов и др.) и 17 на неправомерные действия сотрудников полиции. По всем поступившим обращениям, требующих разбирательств, проводятся проверки (зарегистрировано в КУИ – 8 обращений и по 4 назначены служебные расследования) и даны исчерпывающие разъяснения адресатам.

К примеру, 15 января поступило обращение представителя РОО «Әділдік жолы» А. Пшенова, который просил узнать судьбу гражданина О., 2001 года рождения, задержанного в Семее.

При проверке данного обращения установлено, что гражданин О. в порядке ст.ст.128 и 131 УПК РК задержан в рамках досудебного расследования по ст.ст.269 ч.3 «Нападение на здание и сооружение» и 272 ч.2 УК РК «Массовые беспорядки». 9 января судом города Семея в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По результатам проверки о местонахождении гражданина О. сообщено Пшенову.

Аналогично, в ходе мониторинга социальных сетей, в сети Instagram на странице «Di Seisen» размещен пост, в котором указано, что ей написал отец парня задержанного по подозрению в причастности к участию на митингах и беспорядках в Алматы. Сын, находясь в ИВС ДП города Алматы, был подвергнут избиению. По данному сообщению, подразделением собственной безопасности инициирована проверка, в ходе которой были установлены анкетные данные потерпевшего и его отца, однако на предложение подать заявление на действия сотрудников полиции последние отказались. Обращаясь на телефон доверия ДСБ МВД «14-02» граждане получают консультационно-справочную помощь.

«Наряду с получением консультативно-информационной помощи, граждане сообщают о различных ситуациях, сложившихся при контактах с сотрудниками полиции. Это позволяет оперативно реагировать, проверять и вносить ясность в каждый конкретный случай. Мы заинтересованы в тесном контакте с населением, что также позволяет нам делать выводы и не допускать нарушений со стороны личного состава ОВД впредь», – заявили в ДСБ.

Напомним, Министерство внутренних дел опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции.