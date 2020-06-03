Сколько земель в курортных зонах Бурабай и Кок-Жайлау вновь получат статус особо охраняемых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий». Согласно нему, предлагается вернуть статус особо охраняемых природных территорий около 1,5 тысячи га земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации вашего министерства, 370 га земель государственного национального природного парка Бурабай были выделены в 2013 году для нужд СЭЗ Бурабай. В 2014 году для строительства горно-лыжного курорта Кок-Жайлау переведены более тысячи га земель Иле-Алатауского национального природного парка. За это время там построено здание подстанции. В этой связи, все ли эти земли подлежат возврату в состав земель особо охраняемых природных территорий?» - спросил на пленарном заседании депутат Иван Клименко.

На его вопрос ответил вице-министр Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

«Как вы помните, мы перевели 370 га под развитие Щучинско-Боровской курортной зоны. На сегодняшний день освоено 260 га, и 110 га мы сегодня планируем вернуть в состав особо охраняемых природных территорий. По Кок-Жайлау, мы передавали под строительство горно-лыжного комплекса, сегодня принято решение об отказе от этого проекта», - напомнил спикер.

«Поэтому сегодня городской акимат согласен вернуть эти земли, в связи с чем в данном законопроекте мы предусматриваем возможность возврата в упрощенном порядке, то есть без лишних затрат. Ввиду чего границы парков не меняются – это те земли, на которые ранее были получены все необходимые согласования», - заключил Е. Нысанбаев.