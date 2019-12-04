Сколько земель планируется вывести из аренды на Байконуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК рассмотрели законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя проект закона на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов отметил, что законопроект необходим для вывода некоторых земельных участков из аренды РФ. В частности, выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тысячи гектаров.

«Ратификация протокола необходима для завершения вывода указанных земельных участков. Положительные социально-экономические последствия принятия проекта проявляются и в перераспределении возвращаемых земельных участков для строительства объектов, имеющих республиканское значение, а также для развития поселка Торетам Кармакшинского района. Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня жизни местного населения», - сказал Рустем Курманов.

По его словам, проект закона не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Вывод указанных земельных участков не предусматривает сокращение размеров арендной платы, которую выплачивает РФ

Согласно данным МСХ, выводятся из аренды два участка площадью 1740 гектаров для решения вопросов поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области. Два участка площадью 9 950 гектаров, выводятся для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу – Шымкент».

Отметим, что на космодроме земля для РФ выделена на площади 4,7 миллиона гектаров. В том числе собственный участок «Байконура» в 1,5 миллиона гектаров.