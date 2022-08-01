Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Сколько зданий и автомобилей было повреждено в ходе январских событий – данные МВД РК
1 Августа 2022 16:12

Сколько зданий и автомобилей было повреждено в ходе январских событий – данные МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе январских событий пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе трагических событий пострадало много граждан, ряд из которых, поддавшись на уговоры организаторов и подстрекателей, пошли на совершение преступлений», - сказал Мухтар Кожаев.

В результате, по его словам, было уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины скорой помощи, полиции и противопожарных служб.

«Пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса, которым причинен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами тенге, погибли граждане и сотрудники силовых структур. Полагаем, что все эти последствия должны быть вменены организаторам терактов и массовых беспорядков, поскольку они явно предвидели и желали наступления таких последствий, а также дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране», - подчеркнул Мухтар Кожаев.


Новости по теме
Более 2 тыс. единиц похищенного оружия не найдено - МВД
Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области
Ущерб на сумму более 343 млн тенге возместили потерпевшим в ходе январских событий
Читайте также
Более 2 тыс. единиц похищенного оружия не найдено - МВД
Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области
Ущерб на сумму более 343 млн тенге возместили потерпевшим в ходе январских событий
Январские события: сколько уголовных дел прекращено по примирению сторон
Январские события: возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел
Сколько человек получили реальные сроки лишения свободы по январским событиям
По январским событиям осуждено 717 лиц - Генпрокуратура
Регулярно менять пароли к услугам банкинга рекомендуют в МВД
Популярное
1 Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
4 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
5 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив