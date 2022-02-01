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Сколько займов предоставлено по программе «7-20-25» - Нацбанк РК

1 Февраля 2022 17:15
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Сколько займов предоставлено по программе «7-20-25» - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 85 485 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

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«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 27 января 2022 года принято 85 485 заявок на получение займа на сумму 1,08 трлн тенге. Из них одобрены 49 170 займов на сумму 621,2 млрд тенге.

Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка РК.

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#Нацбанк Казахстана   #Банки   #Жилье   #Общество  
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