Сколько заявок поступило в Фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 13 тыс заявок поступило в Фонд «Народу Казахстана» с момента запуска сайта qazaqstanhalqyna.kz. В целом на сегодняшний день в Фонде аккумулированы средства, превышающие 115 млрд тенге. Работают экспертные комитеты по вопросам, требующим срочных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Вместе с тем, на сайт и в мессенджеры социальных сетей продолжают поступать просьбы о покупке жилья, авто и оплате обязательств по кредитам и другим финансовым займам, об оплате семейных мероприятий и торжеств.

Напомним, что Попечительский совет утвердил Концепцию, где указаны основные задачи Фонда «Қазақстан халқына».

Так, согласно документу, деятельность Фонда направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем и содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социально-значимых услуг для детей.

Вместе с тем, Фонд занимается оказанием помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации и взаимодействием со школами для оказания помощи детям из малообеспеченных семей.

Также, в перечне указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело раненными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей и оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

«Данные направления деятельности утвердил Попечительский совет и другие направления не являются приоритетными. Мы также понимаем, что у граждан могут быть проблемы, в том числе и финансовые. Однако, Фонд не в состоянии решить все эти проблемы. Поэтому, просим внимательно ознакомиться с теми сферами деятельности, которые указаны в Концепции», - сказал официальный представитель Фонда «Народу Казахстана» Алибек Абдилов.