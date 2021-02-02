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Сколько заявок по использованию пенсионных накоплений одобрил «Отбасы банк»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Февраля 2021, 15:36
Сколько заявок по использованию пенсионных накоплений одобрил «Отбасы банк»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько заявок по использованию пенсионных накоплений одобрено организацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 50 тыс. заявок уже одобрено. По целям: 20 434 заявки - это 41% подали на погашение задолженности по ипотечному займу. Это фактически каждый второй заявил на погашение действующего ипотечного займа; 21% - приобретение жилья через полный выкуп. Каждая пятая заявка. В первую очередь, это заявки тех людей, у которых пенсионных накоплений было больше 15 млн тенге и выше; 17% - уступка пенсионных накоплений родственнику; 8% - получение ипотечного жилищного займа по системе жилищно-строительных сбережений в «Отбасы банке». Таких у нас сейчас 3 708 заявителей; 5% населения выбрали внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа в других банках второго уровня. Это 2 424 человека», - перечислила Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

Кроме того, по ее словам, из уже одобренных заявок 3% или около 954 человек подавали на рефинансирование ипотечного займа; примерно столько же подали на строительство индивидуального жилищного дома, включая приобретение земельного участка.

«Самое меньшее количество заявителей по погашению задолженностей было по договору аренды с правом выкупа. Это связано с тем, что в таких договорах были очень низкие ставки, они были даже нулевые. Это 887 заявителей», - пояснила спикер.


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