Сколько заводов, запущенных по программе индустриализации, приостановили работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 завода из 1527, запущенные в рамках программы индустриализации, временно приостановили работу. Об этом заявил председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК прозвучал вопрос журналиста о том, что казахстанцы уезжают за рубеж, чтобы заработать деньги, в частности, в Россию, Турцию, Корею и в другие страны. В этой связи журналист поинтересовалась, почему программа индустриально-инновационного развития не может решить проблему безработицы. «Сколько предприятий, запущенных по этой программе, закрылись за последние 10 лет?» - добавила журналист.

«За последние десять лет открылись 212 тысяч рабочих мест. В прошлом году было образовано 18 тысяч рабочих мест. В этом году в рамках 110 проектов планируется создать 12,5 тысяч рабочих мест. То есть, рабочие места имеются. В этом ключе, возможно, стоит вопрос в квалификации. Сейчас на 6 заводов по машиностроительной отрасли ищем 720 новых сотрудников. В этом ключе хорошую работу проводит Национальная палата предпринимателей «Атамекен». В целом заводы не закрылись», - ответил Марат Карабаев.

По его словам, приостановленные 4 завода были сданы в эксплуатацию на первом этапе программы.

«Программа индустриально-инновационного развития состоит из двух этапов. Ни один из заводов, построенных на втором этапе, не закрывался. Возникла проблема с семью заводами, запущенными на первом этапе программы. Затем три завода снова подключились к работе», - добавил спикер.

По его словам, один проект был запущен в Акмолинской области – завод по производству редких металлов. Второй – завод по переработке куриного мяса в Костанайской области. Третий - завод по производству золота в Павлодаре. В 2013-2014 годах его работа была приостановлена. Потом за дело взялись другие инвесторы. С 2015 года он регулярно работает.

«Сейчас из 1527 проектов приостановлена работа четырех заводов. Один из них расположен в Актобе – завод по производству химических продуктов. Возникли недопонимания между двумя учредителями. Сейчас ведутся переговоры с израильской компанией. Работать будет израильский инвестор. А в Карагандинской области был запущен завод по производству телекоммуникационных кабелей, но затем его работа тоже приостановилась. Оборотные средства они взяли в «Сбербанке», а потом не смогли оплатить кредит. Сейчас государство его поддерживает через компанию «Казына Капитал менеджмент». Эта организация войдет в состав учредителя завода и избавит их от долгов. После выполнения обязательств перед банком завод вернут прежнему владельцу, он снова приступит к работе», - сказал глава ведомства.

Также, по его словам, в Западно-Казахстанской области функционировали два завода: по производству мебели и переработке мяса. Их работа была приостановлена.

«Причина приостановления работы первого – банкротство. А во втором случае не было оборотных средств. В дальнейшем будем запускать эти четыре временно приостановивших работу заводов», - заверил Марат Карабаев.