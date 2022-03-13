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    14:14, 13 Март 2022 | GMT +6

    Сколько заработали казахстанские спортсмены на Паралимпиаде-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько казахстанские спортсмены получат за выступление на Паралимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для казахстанцев были предусмотрены следующие выплаты: за золотую медаль — 250 000 долларов, за серебряную — 150 000 долларов, за бронзовую — 75 000 долларов, за четвертое место — 30 000 долларов, за пятое место — 10 000 долларов, за шестое место — 5 000 долларов.

    Лучший результат показал биатлонист Александр Герлиц — он выиграл «бронзу». Также на индивидуальных соревнованиях он трижды финишировал пятым (дважды — в лыжных гонках, один раз — в биатлоне). Также пятое место Казахстан занял в командной лыжной эстафете (Александр Герлиц, Ербол Хамитов).

    Таким образом, суммарно казахстанские спортсмены на Паралимпиаде в Пекине заработали 125 000 долларов.


    Теги:
    Спорт Олимпиада-2022
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