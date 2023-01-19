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Сколько заработали казахстанские шахматистки на чемпионате мира по блиц-шахматам в Алматы

19 Января 2023, 16:31
Сколько заработали казахстанские шахматистки на чемпионате мира по блиц-шахматам в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стало известно, сколько заработали казахстанские шахматистки на чемпионате мира по блиц-шахматам в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На соревновании Бибисара Асаубаева заняла первое место, стала чемпионкой мира. Она получила 40 тысяч долларов. Кроме того, Динара Садвакасова получила 30 тысяч долларов за второе место. Жансая Абдумалик тоже получила гонорар за пятое место», - сказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

Гульмира Даулетова напомнила, что вчера прошел съезд, где был избран новый президент федерации Тимур Турлов.

«Мы наградили наших спортсменов самыми высокими наградами – это орден «Жеңіс». Орденом наградили Бибисару Асаубаеву, Жансаю Абдумалик, Динару Садвакасову и Рината Джумабаева, который в прошлом году стал чемпионом Азии по блицу», - добавила она.

Напомним, что с 25 по 30 декабря 2022 года в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым и блиц шахматам. На этом чемпионате казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу. Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии.

Фото: ortcom.kz

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