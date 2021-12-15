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Сколько заработали казахстанские бойцы UFC в этом году

15 Декабря 2021 19:49
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Сколько заработали казахстанские бойцы UFC в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен суммарный гонорар казахстанских файтеров UFC в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Всего в UFC выступают четыре казахстанских бойца: Жалгас Жумагулов (14-6), Сергей Морозов (17-5), Шавкат Рахмонов (14-0) и Мария Агапова (10-2). В 2021 году Жумагулов успел провести три боя: он одержал одну победу и потерпел два поражения и в общей сложности заработал 62 000 долларов.

Морозов выходил в октагон дважды — один бой выиграл, второй проиграл — и получил от UFC 37 500 долларов.

Рахмонов и Агапова провели по одному поединку — они одержали победы. Шавкат заработал 28 000 долларов, Мария — 94 000 долларов, это рекордный гонорар в ее карьере.

Таким образом, общий заработок казахстанских бойцов UFC за этот год составил 221 500 долларов.


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