Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанских боксеров пробились в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Все они обеспечили себе как минимум бронзовую медаль, а тем самым гарантировали призовые в 50 тысяч долларов.

Напомним, победители ЧМ-2023 получат 200 тысяч долларов, а серебряные призеры заработают 100 тысяч долларов.

Полуфиналы мирового первенства пройдут в пятницу, 12 мая.