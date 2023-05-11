Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 21:14
Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте Фото: sports.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пять казахстанских боксеров пробились в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Все они обеспечили себе как минимум бронзовую медаль, а тем самым гарантировали призовые в 50 тысяч долларов.

Напомним, победители ЧМ-2023 получат 200 тысяч долларов, а серебряные призеры заработают 100 тысяч долларов.

Полуфиналы мирового первенства пройдут в пятницу, 12 мая.


Спорт   Узбекистан   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием