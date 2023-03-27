РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 27 Март 2023 | GMT +6

    Сколько заработали казахстанские боксерши на ЧМ-2023 по боксу

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть спортсменок из Казахстана завоевали медали на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Серебряными призерами мирового первенства стали Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Бронзовые медали выиграли Алуа Балкибекова (48 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг) и Фариза Шолтай (81 кг). За выигранные награды казахстанские спортсменки получат от Международной ассоциации бокса (IBA) суммарно 200 000 долларов (50 000 долларов — за серебряную медаль, 25 000 долларов — за бронзовую).

    Изначально в заявке женской сборной Казахстана на турнир было двенадцать спортсменок: без медалей по итогам соревнований остались Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аида Абикеева (63 кг) и Мадина Нуршаева (70 кг).


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!