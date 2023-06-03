Сколько заработала Юлия Путинцева на «Ролан Гаррос»-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна сумма призовых, которую получит казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (58-е место в рейтинге WTA) за выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос»-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном разряде Путинцева дошла до третьего круга и, таким образом, заработает 142 тысячи евро и получит 130 рейтинговых очков. В первом круге казахстанка победила бельгийку украинского происхождения Марину Заневскую (89-е место) — 7:5, 7:6, во втором круге сенсационно прошла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (19-е место) — 6:3, 4:6, 6:2, а в третьем круге потерпела поражение от представительницы США Слоан Стивенс (30-е место) — 3:6, 6:3, 2:6.