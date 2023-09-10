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    00:34, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько заработала казахстанка за победу на US Open

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    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Озвучена сумма призовых казахстанской теннисистки Анны Данилиной за победу на US Open 2023 в смешанном парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первая ракетка Казахстана в «парах» в дуэте с финном Харри Хелиёваарой заработали за победу на Открытом чемпионате США по теннису по 170 000 долларов.

    Напомним, по ходу турнира Анна Данилина и Харри Хелиёваара победили следующих соперников: Мэттью Эбден (Австралия) / Николь Меликар (США) — 6:3, 5:7, 10:7, Денис Кудла (США) / Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:3, Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) — 7:5, 7:6, Мате Павич (Хорватия) / Эна Сибахара (Япония) — 7:6, 6:4, Остин Крайчек (США) / Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:4.

    Как сообщалось, Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара стала победительницей Открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде.
    Теги:
    Спорт Теннис Анна Данилина
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