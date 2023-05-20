Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) вышла в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) и уже гарантировала себе внушительные призовые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал Рыбакина получит 272 200 евро и 650 рейтинговых очков. Если же казахстанке удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.

Напомним, на турнире в Риме в этом году Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3, польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась) и латвийку Елену Остапенко (20-е место) — 6:2, 6:4.