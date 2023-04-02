Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Майами
Также казахстанка получит 650 рейтинговых очков.
Что касается чешки Петры Квитовой, то она выиграла турнир и заработала 1 262 220 долларов и добавила себе в актив 1000 рейтинговых очков.
В этом году призовой фонд турнира составил 8 800 000 долларов.
По ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.
Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году, а также достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и признана лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.Фото: sports.kz