Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале турнира серии WTA-1000 в Майами (США). За участие в финале Рыбакина заработала 662 360 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Также казахстанка получит 650 рейтинговых очков.

Что касается чешки Петры Квитовой, то она выиграла турнир и заработала 1 262 220 долларов и добавила себе в актив 1000 рейтинговых очков.

В этом году призовой фонд турнира составил 8 800 000 долларов.

По ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.

Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году, а также достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и признана лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.

Фото: sports.kz