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Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Берлине

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Июня 2023, 05:55
Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Берлине Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) неожиданно завершила выступление на турнире в Берлине (Германия) еще на стадии 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Елена Рыбакина считалась одной из главных претенденток на титул, однако сенсационно проиграла хорватке Донне Векич (23-е место) — 7:6, 3:6, 4:6. За участие в 1/8 финала казахстанка заработала 11 500 долларов, а также получила 55 рейтинговых очков. Ранее Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-е место) — 6:4, 6:2.

В начале июля стартует Уимблдон-2023 — Рыбакина является действующей чемпионкой этого турнира.

Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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