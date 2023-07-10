Сколько заработал Александр Бублик  на Уимблдоне-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) на Уимблдоне-2023 вылетел на стадии 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По ходу турнира первая ракетка Казахстана победил американцев Маккензи Макдональда (54-е место) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:4 — и Джеффри Вулфа (48-е место) — 6:3, 7:6, 6:0, а также немца Максимилиана Мартерера (170-е место) — 6:4, 6:1, 7:6, но затем проиграл россиянину Андрею Рублеву (7-е место) — 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.

За участие в 1/8 финала Александр Бублик заработал 240 120 евро, а также гарантировал себе 180 рейтинговых очков.

В этом году призовой фонд Уимблдона составляет 18 649 320 евро. Победитель турнира заработает 2 726 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков.