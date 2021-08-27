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Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио

27 Августа 2021 18:33
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Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Паралимпийских играх в Токио (Япония) казахстанский дзюдоист Ануар Сариев выиграл серебряную медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Напомним, в финальной схватке Сариев уступил азербайджанцу Вугаром Ширинли после иппона. Таким образом, Ануар завоевал для Казахстана первое «серебро» в Токио, которое принесет спортсмену призовые в размере 150 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это уже вторая награда Казахстана на Паралимпиаде-2020. Ранее Давид Дегтярев взял «золото» в парапауэрлифтинге и гарантировал себе 250 тысяч долларов.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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