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Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио
27 Августа 2021 18:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Паралимпийских играх в Токио (Япония) казахстанский дзюдоист Ануар Сариев выиграл серебряную медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеДзюдоист Ануар Сариев выиграл первое «серебро» Паралимпиады-2020 Двое казахстанских пловцов вышли в финал Паралимпиады-2020 40 тысяч алматинских детей смогут бесплатно посещать спортивные секции
Напомним, в финальной схватке Сариев уступил азербайджанцу Вугаром Ширинли после иппона. Таким образом, Ануар завоевал для Казахстана первое «серебро» в Токио, которое принесет спортсмену призовые в размере 150 тысяч долларов.
Стоит отметить, что это уже вторая награда Казахстана на Паралимпиаде-2020. Ранее Давид Дегтярев взял «золото» в парапауэрлифтинге и гарантировал себе 250 тысяч долларов.
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