Сколько зарабатывают женщины-руководители в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чуть меньше половины трудоспособного населения в Казахстане составляют женщины. 2,7 млн жительниц страны проживают в городах, в селе – 1,7 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Бюро нацстатистики за четвертый квартал 2021 года, общая численность трудоспособного населения в Казахстане составляет чуть больше 9 млн человек, из них женщин – 4,3 млн. Безработных казахстанок, согласно официальной статистике, почти 249 тысяч, в процентном соотношении – это 5,8%. Среди девушек в возрасте от 15 до 28 лет уровень безработицы составляет 4,7%.

Если рассматривать занятость казахстанок по статусу, то 3,2 млн женщин работают в найме или по договору на оказание услуг. 700 тысяч – это индивидуальные предпринимательницы. 3,6 тысяч женщин являются учредительницами или участницами хозяйственных товариществ, учредительницами, акционерами акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов. Независимыми работницами себя называют 237 тысяч жительниц Казахстана. Дистанционно работают более 16 тысяч гражданок.

Что касается заработных плат, то, как считает декан Высшей школы экономики КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева Сауле Кемельбаева, женщины в основном работают в низкооплачиваемых отраслях. Также женщины в отличие от мужчин реже дорастают до высокооплачиваемых должностей.

Так, средняя номинальная зарплата мужчин-руководителей составляет 618 тысяч тенге в месяц. В это время женщины-руководители зарабатывают в среднем 397 тысяч тенге.

У начальниц компаний, занятых в сельском хозяйстве, средняя зарплата составляет 270 тысяч тенге, в горнодобывающей промышленности – 778 тысяч тенге, в обрабатывающей промышленности – 660 тысяч тенге, в металлургическом производстве – 1 млн тенге, в строительстве – 578 тысяч тенге, в торговле – 636 тысяч тенге, в предоставлении услуг по проживанию и питанию – 491 тысяча тенге. Здесь самая большая разница с мужчинами – средняя номинальная зарплата у мужчин, владеющих компаниями в этой сфере – 3,4 млн тенге. Руководительницы в области информации и связи зарабатывают в среднем 575 тысяч тенге, в финансовой и страховой деятельности – 793 тысячи тенге, в государственном управлении и обороне – 241 тысячу тенге, в образовании – 280 тысяч тенге, в здравоохранении – 271 тысячу тенге.

Одной из самых влиятельных женщин в бизнесе в Казахстане, по версии журнала Forbes, является Гаухар Каппарова. Богатейшей женщиной в Казахстане считается Динара Кулибаева. Состояние акционера Народного банка оценивается в 2,8 млрд долларов.

И, конечно, казахстанки развиваются в самых разных направлениях, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.

Одна из известных казахстанских продюсеров, телеведущих и актрис - Баян Максаткызы. За две недели спродюсированный ею фильм «Я пышка» в 2020 году собрал в прокатах 67 млн тенге, а в 2019 году фильм «Станция любви» - 71 млн тенге.

Зарина Кокжанова владеет республиканской сетью студий аппаратной косметологии. Это два филиала в Нур-Султане и по одному в Костанае, Павлодаре, Караганде, Рудном. Планируется открытие в Алматы. Оборотные средства одного салона – 250 млн тенге в год.

Профессор Алмагуль Кушугулова изобрела йогурт, в котором 1 трлн пробиотиков, что выше, чем у других известных брендов. В прошлом году она обеспечила продажи на 150 млн тенге, заключив контракт с одной из крупных казахстанских компаний по производству молочных и кисломолочных продуктов. Получает 10% от продаж.

Мадина Тулегенова в 2020 году в декрете научилась делать конфеты и начала продавать королевские финики и жент (традиционные казахские сладости) в бельгийском шоколаде.

«Попросила у мужа 70 тысяч тенге, закупила по минимуму продукты и начала. С продвижением сначала помогали родственники, друзья и друзья друзей. Далее я связывалась со столичными блогерами, визажистами, другими известными людьми, которые соглашались рекламировать мои конфеты бесплатно. Так как на рекламу у меня финансов не было. Благо у нас хороших людей много, и многие соглашались. Так и нарастила аудиторию и постоянных клиентов. Доход был разный, в праздники, конечно, очень хороший. В прошлом году даже смогла купить путевки всей своей семье и двум моим мамам в ОАЭ», - рассказала Мадина.

Жансая Кудайберген в начале декабря прошлого года основала танцевальную студию для девушек в столице Казахстана.

«У нас обучается уже более 200 учениц. Это цифры за 3 месяца. К нам приходят девушки, абсолютно не умея танцевать, и мы их с нуля обучаем самым трендовым и популярным стилям (high heels, jazz-funk, salsa, bachata, contemporary)», - рассказала Жансая.

Меруерт Ишниязова – представительница нового направления в бизнесе – инфобизнеса. Она является экспертом по stories, который считается ведущим каналом продаж в социальной сети Instagram. Также в настоящий момент обучается в международном московско-британском университете Global Coaching на коуча ICF.

«Моя ключевая задача – научить экспертов в своей нише проявляться в блоге максимально экологично и эффективно через stories. За короткий срок своей деятельности мне удалось создать базу клиентов из 650+ человек без прямых вложений в рекламу. Сейчас расширяю свою команду, и совместными усилиями мы запускаем второй поток моего авторского онлайн-курса «Контакт с собой: философия продающих stories» 2.0. Помимо этого я провожу групповые мастер-классы для экспертов из разных ниш, оказываю консультации, выступаю спикером по теме в различных онлайн-школах, и помогаю экспертам в запуске их инфопродуктов, прописывая стратегию и сценарии прогрева. Вся моя текущая работа выстроена вокруг личного бренда, и в 2022 году мы с командой берем курс на масштабирование и создание новых проектов. Нам удалось выйти на доход в 3 млн тенге с запуска первого потока онлайн-курса. Планируем, как минимум, удвоить эту планку в марте 2022 года», - поделилась Меруерт.

Айсулу Темиргалиева работает в новом направлении тренингового рынка. В 2018 году она разработала настольную трансформационную игру «Идеальная жизнь». На данный момент насчитывается около 500 игропрактиков по Казахстану. С октября прошлого года она сотрудничает с представителем в России. На данный момент в России насчитывается около 80 игропрактиков.

«Сейчас я планирую разрабатывать новые игры, которые поднимают осознанность населения и повышают уровень финансовой грамотности», - рассказала она.