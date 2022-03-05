Сколько зарабатывают воспитатели в государственных детсадах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В электронной очереди на получение места в столичных детских садах стоят почти 7,7 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на текущий период, в электронном портале «INDIGO: электронный детский сад» зарегистрировано в очереди от 3 до 6 лет 7 696 детей. На сегодняшний день детские сады столицы посещают 50,8 тысячи детей», - говорится ответе столичного управления образования на официальный запрос МИА «Казинформ».

Всего в городе функционирует 430 дошкольных организаций различных типов и видов. Среди них 99 государственных и 314 частных, которые получают госдотации, - это 27,7 тысяч воспитанников, годовой объем бюджета составил 11,9 млрд тенге.

Что касается размера заработной платы в государственных детских садах, то воспитатели получают на данный момент 220 тысяч тенге, помощник воспитателя (нянечки) – 81,9 тысячи тенге.

Размер подушевого финансирования в общеобразовательной группе государственного садика составляет 41,7 тысячи тенге в месяц. Воспитанники находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником за счет родительской оплаты в сумме 16,8 тысяч тенге. В коррекционной группе размер подушевого финансирования составляет 91,1 тысячи тенге, воспитанники также находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником за счет бюджетных средств, кроме того, воспитанники получают медицинские процедуры, физиотерапии, массажи по состоянию своего здоровья.

«В мини-центрах – 18 066 тенге – воспитанники находятся полдня, где их подготавливают к школе (за исключением музыки, физической культуры, хореографии), питание в этих группах не предусмотрено. В санаторных детских дошкольных организациях – 78 840 тенге (сумма указана с учетом расходов на питание в месяц – 16800 тенге), воспитанники также находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником и ужином за счет бюджетных средств. Кроме того, в данных организациях предусмотрены процедуры по повышению иммунитета, так как в данных организациях воспитываются тубвиражные дети», - добавили в управлении.