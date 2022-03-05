РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 05 Март 2022 | GMT +6

    Сколько зарабатывают воспитатели в государственных детсадах Нур-Султана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В электронной очереди на получение места в столичных детских садах стоят почти 7,7 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на текущий период, в электронном портале «INDIGO: электронный детский сад» зарегистрировано в очереди от 3 до 6 лет 7 696 детей. На сегодняшний день детские сады столицы посещают 50,8 тысячи детей», - говорится ответе столичного управления образования на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Всего в городе функционирует 430 дошкольных организаций различных типов и видов. Среди них 99 государственных и 314 частных, которые получают госдотации, - это 27,7 тысяч воспитанников, годовой объем бюджета составил 11,9 млрд тенге.

    Что касается размера заработной платы в государственных детских садах, то воспитатели получают на данный момент 220 тысяч тенге, помощник воспитателя (нянечки) – 81,9 тысячи тенге.

    Размер подушевого финансирования в общеобразовательной группе государственного садика составляет 41,7 тысячи тенге в месяц. Воспитанники находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником за счет родительской оплаты в сумме 16,8 тысяч тенге. В коррекционной группе размер подушевого финансирования составляет 91,1 тысячи тенге, воспитанники также находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником за счет бюджетных средств, кроме того, воспитанники получают медицинские процедуры, физиотерапии, массажи по состоянию своего здоровья.

    «В мини-центрах – 18 066 тенге – воспитанники находятся полдня, где их подготавливают к школе (за исключением музыки, физической культуры, хореографии), питание в этих группах не предусмотрено. В санаторных детских дошкольных организациях – 78 840 тенге (сумма указана с учетом расходов на питание в месяц – 16800 тенге), воспитанники также находятся полный 10,5 часовой день, в течение дня воспитанников кормят завтраком, обедом, полдником и ужином за счет бюджетных средств. Кроме того, в данных организациях предусмотрены процедуры по повышению иммунитета, так как в данных организациях воспитываются тубвиражные дети», - добавили в управлении.


    Теги:
    Здравоохранение Финансы Образование Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!