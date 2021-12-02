Сколько зарабатывают столичные водители общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая заработная плата у столичных водителей общественного транспорта? Об этом рассказал заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается общественного транспорта, в столице есть шесть автобусных парков, один коммунальный и пять частных. Маршрутная сеть столицы состоит из 94 маршрутов. Из них 69 – городского и 25 - пригородного сообщения. Ежедневно задействовано 869 автобусов. Общее количество подвижного состава 1129 единиц. В 2021 году в рамках развития маршрутной сети закуплено пять новых маршрутов: №30, 45, 69, 26 и 323. Увеличено количество автобусов, сокращено время ожидания по 19 маршрутам», - сказал на заседании маслихата Ержан Диханбаев.

По его словам, автобусный парк №1 обслуживает 81% рынка общественного транспорта, из них 43 городских и 24 пригородных маршрута.

«В связи с интенсивной застройкой новых районов столицы ощущается нехватка подвижного состава. Для решения проблемы проводятся мероприятия по ремонту 85 автобусов, которые более двух лет стояли на ремонте. Из них 42 хотим отремонтировать до конца текущего года, оставшиеся 34 - в первом полугодии следующего года. Основной проблемой парка является нехватка водителей. В сентябре была увеличена заработная плата водителей. Их средняя зарплата на сегодняшний день составляет 552 тысячи тенге. Для сравнения: если в мае текущего года на трудоустройство приходило 22 водителя, то в ноябре уже начали приходить около 43 водителей. Таким образом, наблюдается рост количества водителей», - отметил Е. Диханбаев.



