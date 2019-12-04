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Сколько зарабатывают сотрудники МФЦА, рассказал Кайрат Келимбетов

4 Декабря 2019 12:07
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Сколько зарабатывают сотрудники МФЦА, рассказал Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов сообщил, сколько зарабатывают сотрудники финцентра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, размер зарплат сотрудников МФЦА находится на уровне холдинга «Байтерек».

«В среднем, управленческий персонал, я думаю, в «Байтереке» получает около 5 тысяч долларов», - уточнил Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он также добавил, что сотрудники МФЦА не получают бонусов.

Ранее, рассказывая о работе Международного финансового центра, он отметил, что МФЦА разработает специальную программу инвестиционного и налогового резидентства по согласованию с Министерством национальной экономики, Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности РК.

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Ключевые слова: Экономика, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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