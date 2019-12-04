Сколько зарабатывают сотрудники МФЦА, рассказал Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов сообщил, сколько зарабатывают сотрудники финцентра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, размер зарплат сотрудников МФЦА находится на уровне холдинга «Байтерек».

«В среднем, управленческий персонал, я думаю, в «Байтереке» получает около 5 тысяч долларов», - уточнил Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он также добавил, что сотрудники МФЦА не получают бонусов.

Ранее, рассказывая о работе Международного финансового центра, он отметил, что МФЦА разработает специальную программу инвестиционного и налогового резидентства по согласованию с Министерством национальной экономики, Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности РК.