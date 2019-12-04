-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:18
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько зарабатывают сотрудники МФЦА, рассказал Кайрат Келимбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов сообщил, сколько зарабатывают сотрудники финцентра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, размер зарплат сотрудников МФЦА находится на уровне холдинга «Байтерек».
«В среднем, управленческий персонал, я думаю, в «Байтереке» получает около 5 тысяч долларов», - уточнил Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.
Он также добавил, что сотрудники МФЦА не получают бонусов.
Ранее, рассказывая о работе Международного финансового центра, он отметил, что МФЦА разработает специальную программу инвестиционного и налогового резидентства по согласованию с Министерством национальной экономики, Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности РК.
- Запрет на выселение ипотечников рассматривают в Нацбанке - Аскар Мамин
- Куда вкладывать средства: Кайрат Келимбетов дал совет казахстанцам
- Многократную пятилетнюю визу планируют выдавать инвесторам МФЦА
- Как проходит предфинальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв
- Объем безналичных платежей в Казахстане составил 1,5 трлн тенге
- Центр социальных инклюзивных программ открылся в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана