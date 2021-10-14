Сколько зарабатывают следователи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько зарабатывают следователи в Казахстане? О заработной плате столичных следователей рассказал начальник Следственного управления столичного департамента полиции Гумар Шыныбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем заработная плата следователей составляет 200-250 тысяч тенге в зависимости от звания, стажа работы. У нас в Нур-Султане не все коренные жители. Приезжают из разных регионов. На сегодняшний день они обеспечены жильем. Есть жилые дома, построенные для департамента полиции. Если нет такой возможности, соответственно выплачивается компенсация для жилья. В среднем в Нур-Султане выплачивают 50-55 тысяч тенге на одного человека», - отметил Гумар Шыныбеков.

Также начальник Следственного управления столичного департамента полиции рассказал о повышении квалификации следователей.

«Для повышения профессионального уровня сотрудников следственных подразделений столичного гарнизона регулярно проводятся занятия, курсы и семинары по дополнительному изучению и обсуждению изменений в законодательстве, в ведомственных ВУЗах предусмотрены курсы повышения квалификации. Также на базе Карагандинской академии осуществляется первоначальное обучение (на 6-месячных курсах) выпускников юридических факультетов гражданских ВУЗов, желающих работать в следственных подразделениях», - добавил он.