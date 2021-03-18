Сколько зарабатывают работники на проектах в рамках ДКЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожная карта как специальная социальная антикризисная программа была разработана по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в целях снижения негативных последствий пандемии COVID-19. Особенностью рабочих мест, создаваемых в рамках Дорожной карты, является их доступность, гибкость и краткосрочность. Данные рабочие места в основном предназначены для среднеквалифицированных рабочих в строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку данные работники наиболее подвержены риску остаться безработными в период введения ограничительных мер», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, инфраструктурные проекты Дорожной карты обеспечили достижение «быстрых» результатов по сохранению доходов населения и недопущению резкого роста уровня безработицы в период ограничительных мер, а также создали условия для развития инфраструктуры населенных пунктов.

«В 2020 году в рамках Дорожной карты реализовано 6,5 тысяч инфраструктурных проектов с трудоустройством 239 тысяч человек, в том числе 120 тысяч безработных по направлениям центров занятости населения. На сегодня 81 тысяча человек продолжает работу на переходящих с 2020 года проектах по строительству и капитальному ремонту крупных объектов. Средняя заработная плата составила 130 тысяч тенге. По завершению проектов на постоянные рабочие места трудоустроено порядка 7 тысяч человек», - заключил Премьер.