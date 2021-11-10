Сколько зарабатывают работники-металлурги в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За три квартала текущего года металлургическое производство в РК составило 5,4 трлн тг. Из них 3,4 трлн тг пришлось на производство основных благородных и цветных металлов, 2 трлн — на чёрную металлургию, 11,2 млрд тг — на литьё металлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Три ключевых региона-производителя в секторе — Карагандинская (36,6% от РК), Восточно-Казахстанская (18,3% от РК) и Павлодарская (14,9% от РК) области. Ещё 8,5% выпуска приходится на Нур-Султан, 6,3% — на Актюбинскую область.

Основными крупными металлургическими предприятиями РК в сфере цветной металлургии являются ТОО «Корпорация «Казахмыс«», ТОО «Казцинк», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и прочие. В чёрной металлургии гиганты сектора — АО «АрселорМиталл Темиртау», ТНК «Казхром», Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и другие.

Металлургия — один из ключевых индустриальных сегментов, двигающих экономику РК. По итогам трёх кварталов текущего года металлургическое производство обеспечило 45,4% выпуска в сфере обрабатывающей промышленности и 20,7% всего промышленного производства РК. Среди ключевых экспортных позиций отрасли — ферросплавы, медь, железо, цинк и т. д.

Металлургия также является важным инвестиционным магнитом промсектора. По итогам девяти месяцев именно на эту сферу пришлось 346,7 млрд тг капитальных инвестиций, что составило 32,3% от всех капвложений сегмента переработки и 7,7% — от инвестиций в основной капитал в целом по промышленности РК.

Кроме того, именно в металлургической сфере занято 28,3% всех работников обрабатывающей промышленности страны: списочная численность сотрудников в отрасли составляет 84,6 тыс. человек. Это 13,3% от всех сотрудников промсектора и 2,2% — от общей списочной численности трудящихся по Казахстану.

Несмотря на «коронакризис» и в целом заметные проблемы в экономиках всех стран мира, компаниям сегмента металлургии в РК удалось не только сохранить, но и увеличить заработные платы своих сотрудников. По итогам второго квартала текущего года среднемесячные заработные платы в секторе составили уже 335,4 тыс. тг против 283,5 тыс. тг в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: в целом по промышленности среднемесячные заработные платы составляют 303,2 тыс. тг, в сфере переработки — 257,7 тыс. тг, в целом по РК — 251,5 тыс. тг. Таким образом, работники металлургического производства получают в среднем на треть больше среднестатистической казахстанской зарплаты.

Повышение зарплат, как и в целом стремление выполнять социальные обязательства, несмотря на пандемию и мировой кризис, — позитивный фактор для отрасли, особенно с учётом меняющихся требований к производителям. Напомним, о важности принципов устойчивого развития и перестройке мира на «зелёные» рельсы и принципы ESG мы уже писали неоднократно.

Заметим: социальная ответственность и следование принципам ESG — environmental, social, governance — не только постепенно включаются в государственные политики на страновом уровне, но и напрямую влияют на стоимость компаний и их доступ к финансированию.

Так, эксперты McKinsey в исследовании «The ESG premium: новые взгляды на ценность и производительность» уже сейчас оценивают компании, соблюдающие принципы ESG, в среднем на 10% дороже менее социально ответственных конкурентов, а в будущем значимость этого фактора будет только расти. 7 из 10 респондентов McKinsey заявили, что они — или, в случае руководителей, их организации — частично или полностью учитывают вопросы ESG при оценке конкурентов и цепочки поставок. 8 из 10 учитывают вопросы ESG при оценке потенциальных капитальных проектов и вложений.

В Казахстане вопрос ESG только набирает обороты. К примеру, ключевой производитель ферросплавов в РК и мире, ТНК «Казхром» (входит в состав Eurasian Resources Group, ERG) — пока единственная в Казахстане, а заодно и всего шестая в мире компания, получившая звание «Ответственный производитель» от международной ассоциации производителей хрома (ICDA). Подобный статус означает, что «Казхром» не только соответствует стандартным требованиям к поставщикам хрома, но и превосходит их, удостоверяя приверженность компании принципам ESG.

Однако сам факт разворота казахстанского бизнеса — и особенно компаний «тяжёлых» промышленных сфер — к принципам ESG показателен и говорит о позитивном векторе в сторону устойчивого развития.