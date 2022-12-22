Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сколько зарабатывают казахстанцы – анализ

22 Декабря 2022, 18:00
Сколько зарабатывают казахстанцы – анализ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания «HeadHunter Казахстан» подготовила отчет по предлагаемым заработным платам по итогам 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленной информации, средняя арифметическая предлагаемая заработная плата за месяц - 246 890 (gross - сумма до удержания налогов). Рост 16,4% к прошлому году.

Медианная предлагаемая заработная плата - 204 578 (gross). Рост 12% к прошлому году.

Как выяснялось, больше всех в стране зарабатывают консультанты: размер их заработной платы варьируется от 114 403 до 1 790 702 тенге, со средней арифметической зарплатой в 587 144 тенге и медианной – в 422 802 тенге.

Таким образом, консультанты по размерам оклада опережают даже представителей высшего менеджмента: минимальная зарплата – 149 222 тенге, максимальная – 154 1993 тенге, средняя арифметическая – 505 248, медианная – 397 930 тенге.

Полный список профессий и зарплат выглядит следующим образом:

Медианная зарплата* — это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше.


Новости по теме
Депутаты просят пересмотреть оплату труда психологов и соцработников
Теги:
Читайте также
Ведутся переговоры с Apple по открытию официального представительства по торговле в Алматы – МИД РК
Мы ограничиваем присутствие попавших под санкции российских компаний в Казахстане – МИД РК
Туристический взнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы
Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году
Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан
Знак «Выбор страны» получила птицефабрика «Сункар»
Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
Объем произведенной в Атырау сельхозпродукции превысил 22 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК
2 Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов
3 Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
4 Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
5 Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области

Лента новостей