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Сколько зарабатывали поставщики лекарств в Казахстане во время пандемии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Октября 2021, 15:57
Сколько зарабатывали поставщики лекарств в Казахстане во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе реализации пилотного проекта «По прослеживаемости лекарственных средств» рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участниками пилота были налогоплательщики, имеющие лицензию на ввоз, производство или реализацию лекарственных средств. Реализация пилотного проекта осуществлялась в 2 этапа: регистрация в качестве участников ИС ЭСФ и обеспечение выписки ЭСФ по имеющимся оборотам», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В Правительстве сообщили, что из 2 557 НП, имеющих лицензию на ввоз и оптовую реализацию лекарственных средств, зарегистрированы в ИС ЭСФ 2 493 НП, или 97,5%. Оставшиеся 64 НП не подлежат регистрации (ликвидация, летальный исход, приостановка, не осуществляют деятельность).

Кроме того, проведен анализ импорта, производства, оптовой и розничной реализации лекарственных средств.

В частности, согласно данным таможенных деклараций, объем импорта в 2019 году составил 9,6 тыс. тонн на сумму 165 608 млн тенге, в 2020 году - 13,0 тыс. тонн на сумму 249 960 млн тенге. В ходе анализа цен на определенные лекарственные средства (парацетамол, смекта, цефазолин и т.д.) при импорте и дальнейшей их реализации определена маржа, которая на этапе продажи от импортера до оптового реализатора в среднем составляет 166%, на этапе от оптового реализатора до розничной реализации составляет в среднем 122%. Общая маржа от импорта до конечного потребителя составляет 195%.

На основе анализа цен на лекарственные средства, произведенные в Республике Казахстан (раствор глюкозы, мукалтин, ангисепт), определена средняя маржа при реализации от производителя до конечного потребителя в размере 404%.

Сравнивая размер маржи при реализации лекарственных средств отечественных производителей с размером маржи, образованной за счет реализации импортных лекарственных средств, нужно отметить, что замечена значительная разница в пользу первых.

«1 июля текущего года пилот завершен. Вместе с тем, работа по прослеживаемости лекарственных средств будет продолжена в рамках действующего законодательства», - заключил премьер.

Премьер-министр РК   Здравоохранение  
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