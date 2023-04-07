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Сколько заплатят казахстанцам за медали на чемпионате Азии по видам борьбы в Астане

Анеля Касымова
7 Апреля 2023, 16:31
Сколько заплатят казахстанцам за медали на чемпионате Азии по видам борьбы в Астане Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта Казахстана озвучили размеры премиальных за каждую медаль на чемпионате Азии, который пройдет в Астане с 9 по 14 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению Правительства за первое место на чемпионате Азии предусмотрено 2300 долларов, за второе – 1400 долларов, за третье – 900 долларов. Такие же премиальные предусмотрены тренерам», - сообщила заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства Айгуль Бектенова во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, чемпионат Азии, который пройдет в Астане, станет одним из основных этапов подготовки к чемпионату мира. Проведение турнира запланировано на сентябрь 2023 года в Белграде. По итогам соревнования будет разыграно 90 лицензий на Олимпийские игры 2024 года.

Ранее сообщалось, что на чемпионат Азии в Астану приедут более 300 спортсменов. Казахстанская команда выступит в полном составе из 30 человек.


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